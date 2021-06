Американська співачка Біллі Айліш презентувала кліп на пісню Lost Cause, в якому взяли участь її подруги.

У ролику зірка влаштувала піжамку вечірку разом з шістьма дівчатами. На відео вони розважаються, танцюють тверк, лежать на ліжку та грають в різні ігри.

Режисером кліпу, який виконаний у світлих і пастельних тонах, виступила сама Біллі Айліш.

– Ми насолоджувалися життям і тим, які ми гарячі, поки знімали кліп, – прокоментувала артистка.

Трек Lost Cause увійшов до нового альбому співачки Happier than Ever, реліз якого запланований на липень.

Біллі Айліш знялася в еротичній фотосесії для Vogue

На початку травня 2021 року Біллі Айліш постала на обкладинці журналу Vogue у відвертому образі.

19-річна виконавиця позувала в корсеті, нижній білизні та панчохах. Її фото зібрали понад 20 млн вподобань всього за одну добу, і таким чином співачка встановила новий рекорд в Instagram.

Фото: Біллі Айліш