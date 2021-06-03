Український співак та продюсер Потап (справжнє ім’я Олексій Потапенко) випустив трек Экзорцизм та ліричне Mood Video.

Потап зізнався, що Экзорцизм є його найулюбленішою композицію серед всіх, які увійшли до сольного альбому Без рекламы.

Більше того, слова пісні були написані на основі його власної життєвої історії.

Потап впевнений, що кохання – це почуття, яке робить людей кращими та сильнішими.

– Кохання тебе апгрейдить, робить тебе сильнішим і кращим, ніж ти є насправді. Воно, як екзорцизм, виганяє з тебе диявола і утихомирює у тобі бісів. Кохання очищає і зцілює тебе – ось чому це екзорцизм, baby! – написав Потап.

Потап презентував трек Кровь и Любовь

Раніше у травні Потап випустив ліричний трек Кровь и Любовь, який увійшов до сольного альбому Без рекламы.

Артист зізнався, що в основі цієї пісні лежить історія про закоханих, які пов’язані спільною таємницею. Крім цього, Потап презентував Mood Video, на якому він у чорному костюмі виконує композицію Кровь и Любовь.

Фото: Потап