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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Дмитро Кудрявцев |

У Києві перекриють центр через концерт Зірки світової опери

затори в києві

У суботу, 5 червня, буде обмежено рух транспорту вздовж Володимирського проїзду від вулиці Володимирської до Малої Житомирської, а також на Володимирській від перехрестя з Рейтарській до Великої Житомирської.

Також можливі зміни руху громадського транспорту, про що буде повідомлено пізніше, сказано в розпорядженні КМДА № 1215.

Причиною перекриття доріг став гранд-концерт Зірки світової опери за участю Оксани Дикої, Валентини Плужников, Євгенія Орлова, Віталія Білого, Олексія Пальчикова в супроводі симфонічного оркестру і хору Київського муніципального театру.

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Ініціатор проекту та його художній керівник – Анатолій Солов’яненко.

Концерт відбудеться за підтримки Департаменту культури КМДА та Національної Спілки театральних діячів України.

Для відвідування концерту необхідно буде пройти температурний скринінг, а також дотримуватися маскового режиму.

Ризик зараження Covid-19 на масових концертах

Ступінь ризику зараження Covid-19 на шоу і концертах з масовим скупченням глядачів оцінили французькі вчені госпіталю при Паризькому університеті.

Дослідження проводилося на виступі популярного гурту Indochine в закритому спортивному комплексі Парижа AccorHotels Arena.

В експерименті взяли участь 5 000 осіб.

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