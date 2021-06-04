Екс-солістка гурту НеАнгели Вікторія Сміюха, яка зараз виступає під псевдонімом Viktoria, презентувала кліп на сольну пісню Мы не ангелы.

У новій відеороботі співачка показала, як виривається із кайданів минулого життя та розпочинає новий етап своєї кар’єри.

Режисером кліпу став Юрій Двіжон.

– Це фінал гурту НеАнгели та старт сольної кар’єри, де я – інша та справжня. З новими силами та відкритим другим диханням – націлена на перемогу, – написала Віка.

Віка з НеАнгелів розпочала сольну кар’єру

Після розпаду гурту НеАнгели Вікторія Сміюха розпочала сольну кар’єру під псевдонімом Viktoria та презентувала трек Мы не ангелы. Співачка зізналася, що запускає процес формування власного бачення творчості.

За словами Віки, колектив НеАнгели, в якому вона працювала 15 років, назавжди залишиться частиною її душі.

Фото: Вікторія Сміюха