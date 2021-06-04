Літо – це ідеальний час для відпочинку на природі, вечірніх прогулянок та, звичайно ж, відвідування різних музичних подій. У червні 2021 для жителів столиці підготували концерти на будь-який смак.

Топ-10 музичних івентів Києва, які відбудуться у червні – дивіться у підбірці.

5 червня: DOROFEEVA

5 червня digital-відкриття року DOROFEEVA обіцяє представити заряджену дофаміном півторагодинну програму. А в ній: запальні танці, безліч світлових, звукових та візуальних ефектів і, звісно ж, гучні хіти Gorit, A tebe та інші.

Де: КВЦ Парковий (Паркова дорога, 16А)

Ціна квитків: від 490 грн

5 червня: LABORATORIUM

Француз I HATE MODELS, якого так чекали 4 роки, стане головним провідником у світ музики на першому після локдауну фестивалі електронної музики LABORATORIUM.

Також вас поведуть у відрив світові зірки PARALLX і JNO та українці #BSKD, HELETRON, ALEX SCHULTZ.

Де: Secret Place.

Ціна квитків: 700 грн.

6 червня: CLOUDLESS

Їхній трек Drown Me Down став хітом відбору на Євробачення, а інші — гімнами крутих шоу на кшталт Супер топ-модель по-українськи й Холостяк.

На європейських і американських радіохвилях їхній мелодійний рок у коктейлі з електронікою й лірикою — давно в пошані. Скоро CLOUDLESS — наживо в Києві.

Де: Docker Pub (вулиця Богатирська, 25).

Ціна квитків: 200–250 грн.

10 червня: NILETTO

Автор найгарячішого хіта минулого року NILETTO нарешті виступить у Києві. І крім пісні Любимка, йому є чим зачарувати публіку — на концерті обіцяють багато нового цікавого й хітового матеріалу.

Де: Stereo Plaza (проспект Лобановського, 119).

Ціна квитків: від 590 грн.

11 червня: Ready in LED

Це прем’єра нового проекту від співачки й музикантки Олі Дібрової. Один із музикантів Ready in LED — всесвітньовідомий гітарист Марк Топчій.

Також у програмі концерту — діджей-сет від резидентів Worn Pop.

Де: дах робочого простору Kooperativ (вулиця Січових Стрільців, 23A).

Ціна квитків: 500–700 грн.

11 червня: ARTBAT/H.O.S.H.

Український дует ARTBAT може похизуватися безліччю досягнень на світовій арені: понад 40 мільйонів стрімів у 90 країнах, 5,5 млн слухачів в Spotify, тричі 1-е місце в Beatport тощо.

У червні в резиденції Osocor вони дадуть запаморочливий концерт разом із відомим діджеєм, засновником Diynamic Music і саундпродюсером — німцем H.O.S.H.

Де: Osocor Residence (вулиця Виноградна, 2).

Ціна квитків: 1575 грн.

13 червня: Pianoбой

Хіти Дмитра Шурова здатні зачепити найпотаємніші струни душі будь-якої людини. А живий концерт його сольного авторського проєкту Pianoбой — це стовідсотковий ліричний відрив від реальності.

Де: тераса Всі Свої (вулиця Десятинна, 12).

Ціна квитків: 550–1250 грн.

18 червня: Вагоновожатые

За час карантину музиканти гурту невпинно працювали й багато чого переосмислили. З таких думок та експериментів і постав їхній новий альбом Вогнепальне, перша україномовна повноформатна платівка колективу. Саме її Вагоновожатые і представлять 18 червня.

Де: ЮБК, Труханів острів (200 метрів від пішохідного моста)

Ціна квитків: від 490 грн

18–20 червня: TULUM: WHITE NIGHTS 2021

Традиційний київський фест у цьому році на початку літа перетвориться в містично-богемний Тулум — місто древніх мая. Тут буде не просто хороший фестиваль, а ціле естетсько-шаманське дійство.

А в ньому: вражаючі проекти від українських артдіячів зі світовим ім’ям, неймовірні декорації, світлові шоу, і головне — 100 крутих артистів.

Де: Арт-завод Платформа (вулиця Біломорська, 1).

Ціна квитків: 999–1949 грн.

25 червня: NINO KATAMADZE

Зустрічаємо захід сонця на озері в Osocor Residence разом із геніальною Ніно Катамадзе. Вас чекає незвичайне поєднання року, джазу, електронної музики, психоделічного вайбу та неповторно-експресивна манера виконання Ніно.

Де: Osocor Residence (вулиця Виноградна, 2).

Ціна квитків: 945 грн.

Куди поїхати на вихідні з Києва

Чудовим способом літнього відпочинку може стати поїздка з Києва на вихідних разом зі своїми близькими. Такі подорожі здатні зарядити енергією перед тяжким робочим тижнем, а також надихнути на нові звершення.

Куди поїхати на вихідні з Києва – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Прес-служба