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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Love Again: Дуа Ліпа осідлала бика в новому кліпі

Дуа Липа на премии Brit Awards

Британська співачка Дуа Ліпа презентувала кліп на пісню Love Again.

У треку Love Again виконавиця співає про те, що вона не хотіла закохуватися, але молодий чоловік змусив її це зробити.

У кліпі артистка постала в образі ковбоя та осідлала бика. Також у відеоролику є містичні моменти – учасники кліпу, що літають, капелюх і величезне куряче яйце.

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У відеороботі переважають темні відтінки.

Дуа Ліпа презентувала кліп

У лютому Дуа Ліпа презентувала новий кліп на пісню We’re Good. У відеоролику виконавиці, як завжди, вибудувана цікава та неоднозначна лінія подій, а у його кінці з затонулого Титаніка вибухають салюти.

У пісні дівчина співає про несумісність і нерозуміння в стосунках із хлопцем.

Фото: Getty Images

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