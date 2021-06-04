Британська співачка Дуа Ліпа презентувала кліп на пісню Love Again.

У треку Love Again виконавиця співає про те, що вона не хотіла закохуватися, але молодий чоловік змусив її це зробити.

У кліпі артистка постала в образі ковбоя та осідлала бика. Також у відеоролику є містичні моменти – учасники кліпу, що літають, капелюх і величезне куряче яйце.

У відеороботі переважають темні відтінки.

Дуа Ліпа презентувала кліп

У лютому Дуа Ліпа презентувала новий кліп на пісню We’re Good. У відеоролику виконавиці, як завжди, вибудувана цікава та неоднозначна лінія подій, а у його кінці з затонулого Титаніка вибухають салюти.

У пісні дівчина співає про несумісність і нерозуміння в стосунках із хлопцем.