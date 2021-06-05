Холі-2021: як у Києві проходить індійський фестиваль

Днем, 5 червня, в Києві стартував фестиваль фарб Холі-2021, який проводиться в Україні вже дев’ятий рік поспіль.

Захід, який зібрав сотні мешканців різного віку, проходить на Південному Березі Києва на Трухановом острові. Для пенсіонерів, інвалідів 1, 2, 3 групи, а також для ветеранів АТО вхід зробили безкоштовним.

– Є різні шари населення, соціальний та середній. Для бабусь та дідусів з їхньою пенсією взяти онуків із собою та піти відпочити було б не вигідно. Тому для дітей та пенсіонерів – приходьте та відпочивайте, – повідомив організатор.

На фестиваль було запрошено п’ять діджеїв із різних країн, щоб учасники могли танцювати, грати в пляжний волейбол, битися у водній битві та брати участь у квестах під електронну музику.

За словами організатора свята, цього року було вибрано п’ять кольорів для файтинга фарб. Всіх, хто переймається, що в результаті такого проведення часу може початися алергія, запевнили, що використовуються матеріали з натуральних барвників, які не можуть завдати шкоди здоров’ю.

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Більш того, яскраві візерунки легко відіпрати та змити зі шкіри. Якщо в Індії фестиваль проходить протягом двох днів із використанням як мокрої, так і сухої фарби, то у Києві вирішили застосувати лише другий варіант.

День Києва-2021

30 травня жителі української столиці відзначали День Києва. Всі заходи було адаптовано до карантинних вимог.

Кияни почали святкувати ще 26 травня з музичної екскурсії від Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького по Андріївському узвозу.

29 травня відбулося відкриття 50-го Київського міжнародного кінофестивалю Молодість під відкритим небом.