Італійський гурт Maneskin, який нещодавно переміг у щорічному пісенному конкурсі Євробачення 2021, звинуватили у плагіаті.

Про це заявили музиканти гурту з Нідерландів The Vendettas під час прямого ефіру на одному з німецьких телеканалів.

За словами учасника The Vendettas Йоріса Ліссенса, пісня Zitti E Buoni італійського гурту Maneskin – це плагіат на його трек You want it, you got it, записаний у 1994 році.

– Тепер питання в тому, чи йдеться про плагіат. Природно, ці молоді люди ще не народилися за часів нашого гурту. Але, як сказали Maneskin, рок-н-рол ніколи не вмирає, – заявив він.

Переможці конкурсу Євробачення наразі ніяк не відреагували на цю заяву.

Раніше соліста італійського гурту Maneskin Даміано Давида звинуватили у вживанні наркотиків під час Євробачення 2021, однак це виявилося неправдою. Даміано погодився пройти тест на наркотики, який показав негативний результат.

Фурор гурту Go-A

22 травня в Роттердамі відшумів фінал конкурсу Євробачення 2021. За підсумками голосування глядачів та журі, Україна отримала п’яте місце на пісенному конкурсі.

Український гурт Go-A отримав колосальну глядацьку підтримку – колектив музикантів посів друге місце на конкурсі за підсумками глядацького голосування.

Джерело: BFM TV

Фото: Maneskin