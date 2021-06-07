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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Я думав, не дочекаюся: гурт Один в каное презентував перший альбом за п’ять років

Один в каное

Український інді-гурт Один в каное презентував перший за останні п’ять років студійний альбом.

Колектив існує вже десять років. Їх перший студійний альбом вийшов у 2016 році. З того моменту гурт презентував тільки два сингли, які увійшли в їх другий студійний альбом.

Цікаво, що обидва альбоми гурту носять однойменну назву – Один в каное.

Новий реліз включає в себе 12 пісень, зокрема Ікони та У мене немає дому.

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– Дякуємо всім, хто чекав разом з нами! На інших платформах альбом з’явиться незабаром, – йдеться в заяві гурту.

Що користувачі пишуть у коментарях:

  • Божечки, я вже думала – не дочекаюсь. Третій рік, певно, від анонсу альбому пройшов.
  • Вишукано! Пронизливо, дуже тонка праця.
  • Хочу це саундтреком для якоїсь гри за мотивами українського фольклору!
  • Як довго я цього чекав!
  • Я вже думав не дочекаюся, спасибі!

Настя Каменських презентувала альбом

У травні Настя Каменських представила альбом Красное вино. У сольник співачки увійшло 15 пісень.

За словами артистки, це альбом про справжню жінку та про кохання, від якого паморочиться голова.

Фото: Один в каное

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