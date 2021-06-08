Колишній соліст Агати Крісті Гліб Самойлов на корпоративі у Володимирській області (РФ) вийшов на сцену у вкрай нетверезому стані. Артист не те що співати не міг, йому і встояти на ногах не вдавалося.

На відео, що розповсюдили користувачі мережі, видно, як організатори підтримують Гліба за одяг, хоча навіть це не допомагає йому встояти на своїх двох. Потім музикант вмощується на підмостки і намагається співати. Але це йому теж не під силу, тож через деякий час Гліба відводять зі сцени.

Варто зазначити, що це не перша подібна витівка Гліба Самойлова. Він частенько на концертах з’являється в нетверезому стані.

Однак його представники у відповідь на звинувачення пояснювали, що це наслідки хвороби, яку артист переніс кілька років тому. Що саме це за захворювання, музикант вважає за краще не розповідати.

Тілль Ліндеманн презентував кліп

Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн випустив провокаційний кліп на пісню Ich hasse Kinder, що в перекладі з німецької означає Я ненавиджу дітей.

Варто зазначити, що прем’єра ролику відбулася у міжнародний День захисту дітей.

Фото: Гліб Самойлов