Ринку особливо немає: Боднарчук порівняв український і російський шоу-бізнеси

Український режисер і продюсер Олег Боднарчук розповів про головні відмінності вітчизняного та російського шоу-бізнесів.

Цього року він був постановником російської премії МУЗ-ТВ.

Режисер заявив, що в українському шоу-бізнесі відсутня конкуренція між артистами.

– По-перше, це відсутність конкуренції. А коли в шоу-бізнесі зірок кілька на квадратний метр і всі вони дуже гострохарактерні, кожен зі своєю позицією, принципами і б’ються вони за невелику кількість місць на Олімпі, відбуваються ось такі сутички, конфлікти, боротьба. І люди люблять це, спостерігають за цим. А в Україні зірок не дуже багато. Та й ринку особливо немає, і економіка слаборозвинена, і світської журналістики як такої немає, і глянцю немає, тому все дуже тихо і нудно, – розповів Боднарчук.

Також він додав, що існує проблема і з фінансуванням, бо українські артисти не можуть дозволити собі постановки за $50 тис. Однак українські зірки беруть публіку оригінальністю і душевністю.

Скандал навколо YUNA 2021

Премію YUNA 2021 вручали 12 травня. Після церемонії організатори зіткнулися зі шквалом критики.

Так, продюсер і режисер Олег Боднарчук назвав YUNA “напівпремією”, оскільки її жанр передбачає рівновіддалені, але існуючі стосунки організаторів з усіма учасниками ринку та індустрії. І якщо з будь-яким артистом дружба не склалася, то і на премії його можна не чекати.

– Відразу зрозуміло, що премія в дивних стосунках з компанією Mozgi та в контрах з компанією Secret Service, а після того, як ведуча з незаперечною радістю оголосила, що Макс Барських 17 разів був номінований на премію YUNA та жодного разу не отримав нагороди, чим повеселила себе та напарника, стало ясно, що ці стосунки так і не складуться, – зазначив він.

Фото: Олег Боднарчук

Джерело: КП