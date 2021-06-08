Екс-учасниця ТАТУ Юлія Волкова розповіла, що продюсер колективу Іван Шаповалов просив її займатися самозадоволенням перед публікою.

36-річна співачка зазначила, що спочатку відмовилася, але потім виконала прохання продюсера.

– Коли Шаповалов просив мастурбувати на сцені, я не думала, чи має він на це моральне право. Він робив все, щоб у нас була популярність. Це була провокація. Катю про це він не просив, але знав, що я зможу, – заявила Волкова.

Співачка додала, що не соромиться свого минулого, але не хотіла б щоб її дочка займалася подібними речами.

Так, спочатку Волкова записала момент самозадоволення на камеру для кліпу, а потім зробила те саме на концерті, де були присутні 50 тис. глядачів.

Колишня учасниця колективу також розповіла, що одного разу після корпоративного концерту їй і Олені зробили непристойну пропозицію. Колись дорослі чоловіки вмовляли неповнолітніх співачок провести з ними ніч.

– Після одного корпоративу почали збиратися додому, але постукали в двері та сказали нашим організаторам: Ви їдьте, а дівчатка залишаються. Коли директор заперечив: Їм по 15 років, що вони можуть?, – йому відповіли, що оральні методи ніхто не скасовував, – поділилася Юлія.

За її словами, тоді все закінчилося добре, бо директор зміг залагодити конфлікт і дівчата спокійно поїхали додому.

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Джерело: Осторожно Собчак

Фото: Юля Волкова