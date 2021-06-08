Українська пісня лише одна: що слухають гравці збірної у роздягальні

Футболісти збірної України з футболу склали плейлист пісень, які команда слухає у роздягальні.
У переліку улюблених пісень українських футболістів переважає Моргенштерн, який представлений одразу тричі.
Авторство 9 композицій з 15 представлених в плейлисті належить російським виконавцям, тоді як українська пісня лише одна – хіт групи Тінь Сонця під назвою Їхали козаки.
Музичні добірки, записані усіма командами-учасницями Євро-2020 з ініціативи УЄФА. Вони доступні на всіх стріммінгових сервісах: Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Napster і інших.
Підбором займалися капітани команд разом з гравцями, які відповідають за музику перед і після матчів.
Повний плейлист збірної України з футболу:
- We Are The People – Martin Garrix, Bono – офіційний гімн, доданий УЄФА в плейлисти всіх команд-учасниць Євро-2020
- Дуло – Morgenshtern
- Нету интереса – 10AGE
- Мальчик на девятке – Dead Blonde
- Blinding Lights – The Weeknd
- Montero – Lil Nas X
- Astronaut in the Ocean – Masked Wolf
- The Business – Tiësto
- Новая Волна – Dj Smash, Morgenshtern
- Не грусти – NLO
- Я делаю шаг – The Hatters, Dzharakhov
- Кому это надо – Slava Marlow
- Show – Morgenshtern
- Казантип – Soda Luv, SQWOZ BAB
- Їхали козаки – Тінь Сонця
Скандал через нову форми збірної України
Дизайн нової форми збірної України з футболу, в якій вона буде грати на Євро-2020, було узгоджено з УЄФА задовго до її презентації.
Як напередодні розповів президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, ідея з новим оформленням виникла ще після переможного матчу з Португалією, коли Україна напряму кваліфікувалася на Євро-2020 з першого місця в групі.
Очільник УАФ також зазначив, що новий дизайн викликав шквал позитивних емоцій як в самій Україні, так і за її межами.
Фото: прес-служба УАФ