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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Дмитро Кудрявцев |

Українська пісня лише одна: що слухають гравці збірної у роздягальні

Сборная Украины перед матчем

Футболісти збірної України з футболу склали плейлист пісень, які команда слухає у роздягальні.

У переліку улюблених пісень українських футболістів переважає Моргенштерн, який представлений одразу тричі.

Авторство 9 композицій з 15 представлених в плейлисті належить російським виконавцям, тоді як українська пісня лише одна – хіт групи Тінь Сонця під назвою Їхали козаки.

Музичні добірки, записані усіма командами-учасницями Євро-2020 з ініціативи УЄФА. Вони доступні на всіх стріммінгових сервісах: Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Napster і інших.

Підбором займалися капітани команд разом з гравцями, які відповідають за музику перед і після матчів.

Повний плейлист збірної України з футболу:

  • We Are The People – Martin Garrix, Bono – офіційний гімн, доданий УЄФА в плейлисти всіх команд-учасниць Євро-2020
  • Дуло – Morgenshtern
  • Нету интереса – 10AGE
  • Мальчик на девятке – Dead Blonde
  • Blinding Lights – The Weeknd
  • Montero – Lil Nas X
  • Astronaut in the Ocean – Masked Wolf
  • The Business – Tiësto
  • Новая Волна – Dj Smash, Morgenshtern
  • Не грусти – NLO
  • Я делаю шаг – The Hatters, Dzharakhov
  • Кому это надо – Slava Marlow
  • Show – Morgenshtern
  • Казантип – Soda Luv, SQWOZ BAB
  • Їхали козаки – Тінь Сонця

Скандал через нову форми збірної України

Дизайн нової форми збірної України з футболу, в якій вона буде грати на Євро-2020, було узгоджено з УЄФА задовго до її презентації.

Як напередодні розповів президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, ідея з новим оформленням виникла ще після переможного матчу з Португалією, коли Україна напряму кваліфікувалася на Євро-2020 з першого місця в групі.

Очільник УАФ також зазначив, що новий дизайн викликав шквал позитивних емоцій як в самій Україні, так і за її межами.

Фото: прес-служба УАФ

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