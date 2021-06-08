Відмовляла чоловікові у сексі, бо голова болить: щирі зізнання Ірини Федишин

Українська співачка Ірина Федишин зізналася, що відмовляла чоловікові у сексі прикриваючись головним болем, а також засмагалася топлес.

Про це артистка розповіла журналістам Неймовірної правди про зірок.

Чоловік Ірини за сумісництвом її продюсер. Співачка розповіла, що зривалась на чоловіка через робочі питання.

– Так, було. А на кому ще зриватися? На колег по роботі якось не дуже пасує, а на чоловікові можна трішки зігнати злість, – зазначила Федишин.

Ірина розповіла, що відмовляла чоловікові у сексі, зазначаючи, що болить голова. Проте, за її словами, таке було хіба що один раз.

Також зірка зізналася, що засмагала без купальника, бо хотілося гострих відчуттів.

Настя Каменських назвала табу у стосунках із Потапом

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Фото: Ірина Федишин