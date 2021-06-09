Лобода залишилась без продюсера: від співачки пішла Нателла Крапівіна

Продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна заявила, що припиняє співпрацю зі співачкою. Разом вони пропрацювали 11 років.

Про своє рішення вона повідомила в Instagram. Сама виконавиця поки ніяк не коментувала рішення Крапівіної, але поділилася її дописом у сторіз в соцмережі.

– Все нескінченне кінець свій знаходить. Відсьогодні я більше не є продюсером Світлани Лободи і не хочу мати нічого спільного із шоу-бізнесом, – написала продюсер.

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У коментарях до допису Крапівіну підтримали російська телеведуча Ксенія Собчак, головред журналу Сергій Минаєв Esquire Magazine Russia і її інші підписники.

Про причини свого рішення Нателла Крапівіна не написала. Але напередодні вона втрапила у скандал з російським співаком Філіпом Кіркоровим.

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Так, Крапівіна різко висловилася про образи Кіркорова і російського блогера і виконавця Дави, які прийшли на вручення премії Муз-ТВ у вбранні, яке охрестили весільним.

Зі свого боку Кіркоров опублікував пост, у якому звинуватив Світлану Лободу в плагіаті номера на музичній премії, а Нателлу Крапівіну – у дискримінації, гомофобії, трансфобії і назвав її “минулим століттям”.

Фото: Нателла Крапівіна