Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Музика
Вікторія Гірко |

Все нескінченне кінець свій знаходить: Крапівіна більше не продюсер Лободи

Крапівіна Лобода

Продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна заявила, що припиняє співпрацю зі співачкою. Разом вони пропрацювали 11 років.

Про своє рішення вона повідомила в Instagram. Сама виконавиця поки ніяк не коментувала рішення Крапівіної, але поділилася її дописом у сторіз в соцмережі.

– Все нескінченне кінець свій знаходить. Відсьогодні я більше не є продюсером Світлани Лободи і не хочу мати нічого спільного із шоу-бізнесом, – написала продюсер.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Нателла Крапивина (@natellakrapivina)

У коментарях до допису Крапівіну підтримали російська телеведуча Ксенія Собчак, головред журналу Сергій Минаєв Esquire Magazine Russia і її інші підписники.

Лобода залишилась без продюсера: від співачки пішла Нателла Крапівіна

Про причини свого рішення Нателла Крапівіна не написала. Але напередодні вона втрапила у скандал з російським співаком Філіпом Кіркоровим.

Читайте
Кіркоров назвав Крим російським і нарвався на критику

Так, Крапівіна різко висловилася про образи Кіркорова і російського блогера і виконавця Дави, які прийшли на вручення премії Муз-ТВ у вбранні, яке охрестили весільним.

Зі свого боку Кіркоров опублікував пост, у якому звинуватив Світлану Лободу в плагіаті номера на музичній премії, а Нателлу Крапівіну –  у дискримінації, гомофобії, трансфобії і назвав її “минулим століттям”.

Фото: Нателла Крапівіна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка