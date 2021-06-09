Покарали навіть Моргенштерна: Go-A продовжують розривати рейтинги Spotify

Український гурт Go-A продовжує розривати рейтинги сервісу Spotify. Колектив вибився в лідери за кількістю прослуховувань на платформі.

Український гурт обійшов навіть російського репера Моргенштерна.

Ще у ніч проти 9 червня пісню Шум гурту Go-A прослухали 2 950 818 користувачів сервісу. Водночас у популярного і не менш скандального Моргенштерна – 2 796 241 прослуховувань.

Гурт Go-A отримав широку популярність у всьому світі після свого виступу на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2021. Колектив посів лише п’яте місце, але був лідером серед глядацьких симпатій.

Ще перед стартом фіналу конкурсу український гурт був номер один у трендах Spotify в більшості країн Європи.

У світі фанатіють від пісні Go-a Шум

Трек Шум підкорив не тільки музичні платформи, а й соціальні мережі. Користувачі з усього світу знімають під пісню Шум найрізноманітніші відео.

Детальніше про те, як у світі реагують на пісню Шум – дивіться на Фактах ICTV.