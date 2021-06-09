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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Покарали навіть Моргенштерна: Go-A продовжують розривати рейтинги Spotify

Покарали навіть Моргенштерна: Go-A продовжують розривати рейтинги Spotify

Український гурт Go-A продовжує розривати рейтинги сервісу Spotify. Колектив вибився в лідери за кількістю прослуховувань на платформі.

Український гурт обійшов навіть російського репера Моргенштерна.

Ще у ніч проти 9 червня пісню Шум гурту Go-A прослухали 2 950 818 користувачів сервісу. Водночас у популярного і не менш скандального Моргенштерна – 2 796 241 прослуховувань.

Гурт Go-A отримав широку популярність у всьому світі після свого виступу на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2021. Колектив посів лише п’яте місце, але був лідером серед глядацьких симпатій.

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Ще перед стартом фіналу конкурсу український гурт був номер один у трендах Spotify в більшості країн Європи.

У світі фанатіють від пісні Go-a Шум

Трек Шум підкорив не тільки музичні платформи, а й соціальні мережі. Користувачі з усього світу знімають під пісню Шум найрізноманітніші відео.

Детальніше про те, як у світі реагують на пісню Шум – дивіться на Фактах ICTV.

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