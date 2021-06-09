Британський рок-гурт Coldplay презентував кліп на пісню Higher Power. У ролику учасники колективу потрапили на іншу планету та запалили з інопланетянами.

Спочатку відео здається похмурим та постапокаліптичним, але згодом темні відтінки змінюються на яскраві кольори.

Режисером ролику став Дейв Мейерс, який раніше знімав кліпи для Аріани Гранде, Кетті Перрі та Тревіса Скотта. З гуртом Coldplay він співпрацює вперше.

– Higher Power – метафора нашого часу, коли люди відчувають себе далекими від свого світу, немов потрапили на іншу планету, – зазначив Дейв.

Композиція Higher Power увійде до дев’ятого альбому гурту Music Of The Spheres, проте дата його релізу поки залишається невідомою.

Дуа Ліпа презентувала кліп Love Again

Британська співачка Дуа Ліпа презентувала кліп на пісню Love Again, в якому постала в образі ковбоя.

У ролику переважають темні відтінки, а також присутні містичні моменти – учасники кліпу, що літають, капелюх і величезне куряче яйце. У треку Love Again виконавиця співає про те, що вона не хотіла закохуватися.