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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Зносить дах: Tommy Cash виступить на Atlas Weekend

Зносить дах: Tommy Cash виступить на Atlas Weekend

У Києві на фестивалі Atlas Weekend Friends Edition виступить естонський репер Tommy Cash.

Про це повідомила прес-служба фестивалю.

– Він — живе втілення епатажу, відсутності рамок та сміливості у своїх бажаннях та діях. Живі перформанси Tommy завжди супроводжуються галасом та енергетикою, від якої буквально зносить дах, – зазначили організатори Atlas Weekend.

Для Tommy Cash це не перший виступ на фестивалі. У 2019 році він уже запалював публіку на Atlas Weekend.

 

Вєрка Сердючка виступить на Atlas Weekend 2021

8 липня Вєрка Сердючка виступить на Atlas Weekend Friends Edition 2021.

Вона вийде на головну сцену фестивалю 8 липня.

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