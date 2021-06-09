У Києві на фестивалі Atlas Weekend Friends Edition виступить естонський репер Tommy Cash.

Про це повідомила прес-служба фестивалю.

– Він — живе втілення епатажу, відсутності рамок та сміливості у своїх бажаннях та діях. Живі перформанси Tommy завжди супроводжуються галасом та енергетикою, від якої буквально зносить дах, – зазначили організатори Atlas Weekend.

Для Tommy Cash це не перший виступ на фестивалі. У 2019 році він уже запалював публіку на Atlas Weekend.

Вєрка Сердючка виступить на Atlas Weekend 2021

8 липня Вєрка Сердючка виступить на Atlas Weekend Friends Edition 2021.

Вона вийде на головну сцену фестивалю 8 липня.