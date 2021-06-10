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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Хеппі-енду не буде: Дорофеєва заінтригувала тизером нового кліпу

Надя Дорофеєва

Українська співачка Надя Дорофеєва, яка виступає під псевдонімом Dorofeeva, презентувала тизер свого майбутнього кліпу на нову пісню Почему.

У відеоролику Дорофеєва лежить знесилена на мосту, а внизу під ним перевернутий та розбитий після ДТП автомобіль.

– Хеппі-енду не буде, – написала співачка.

Прем’єра кліпу Почему 11 червня.

Надя Дорофеєва представила альбом

У березні Надя Дорофеєва представила свій перший ЕР Dofamin. У міні-альбом співачки увійшло п’ять треків.

В ЕР розповідається особиста історія виконавиці. Надя наголосила, що Dofamin — це почуття, виражені в музиці.

Фото: Надя Дорофеєва

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