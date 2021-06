Літо у самому розпалі, тому не варто сидіти вдома та сумувати. Це ідеальний час для того, щоб розважатися, ходити на концерти та багато танцювати. Тим більше, влітку жителів столиці чекає багато яскравих музичних подій.

11 концертів, які не можна пропустити – дивіться у добірці.

10 червня: NILETTO

Уже зовсім скоро гарячий NILETTO підірве своїми хітами і танцями Stereo Plaza! Любимка, Ты самая красивая, Сирень – готуйтеся танцювати й відриватися.

Ціна квитків – від 590 грн.

Адреса – Stereo Plaza (пр. Лобановського, 119).

11 червня: ARTBAT/H.O.S.H.

Сенсаційне відкриття літнього сезону в Osocor Residence. Всесвітньо відомий український дует ARTBAT і німецький діджей та саундпродюсер H.O.S.H. створять карколомний вечір для любителів електронної музики.

Ціна квитків – від 1575 грн.

Адреса – Osocor Residence (вул. Виноградна, 2).

11 червня: Табула Раса

Харизма і талант Олега Лопаногова та його команди ніколи не втратять актуальності. Для справжніх любителів українського року скоро наживо прозвучать їхні нетлінні хіти Дорога, Шейк Шей-Шей, Любимая машина тощо.

Ціна квитків – 175-250 грн.

Адреса – Docker Pub (вул. Богатирська, 25).

18-19 червня: TULUM: WHITE NIGHTS 2021

Найбільш артовий і фантазійний фестиваль WHITE NIGHTS на початку літа 2021 перетвориться на тусовочне місто зі спадщиною майя – Тулум.

І тут не тільки 100 кращих музикантів з усього світу, а й стилізовані арт-об’єкти, тематичні маркетплейси, а замість декорацій – справжні витвори мистецтва.

Ціна квитків – 999-1949 грн.

Адреса – Арт-завод Платформа (вул. Біломорська, 1).

20 червня: I Am Waiting for You Last Summer

Всесвітньо відомий рок-гурт, який створює музику навіть для голлівудських фільмів, презентує на ПБК новий альбом Self-Defense.

Нова концепція з неповторним вайбом і драматургічним саспенсом вже готові бути ввібрані тобою.

Ціна квитків – від 450 грн.

Адреса – ПБК, Труханів острів.

25 червня: Ніно Катамадзе

Довгоочікуваний концерт Ніно Катамадзе в Києві стане ще більш пронизливо-прекрасним, ніж всі попередні. Саме для неї розкішний Osocor Residence встановить спеціальну сцену просто на озері.

Але і це ще не все: на розігріві у ліричної грузинської джаз-діви – запальні українські джазеткі Freedom-Jazz.

Ціна квитків – від 945 грн.

Адреса – Osocor Residence (вул. Виноградна, 2).

30 червня: Олег Скрипка і НАОНІ-оркестр

Феєричний творчий союз вже готовий представити нову програму. Скрипка доводить: геніальний український рок-н-рол відмінно римується з не менш геніальним етно-оркестром із 40 інструментів.

Ціна квитків – 290-1490 грн.

Адреса – Міжнародний центр культури і мистецтв (Алея Героїв Небесної Сотні, 1).

16 липня: Stephan Bodzin

Батько світового техно Bodzin нарешті в Києві! Шикарному артисту гідну локацію – Osocor Residence вже готує для любителів електронної музики особливий антураж.

Ціна квитків – від 999 грн.

Адреса – Osocor Residence (вул. Виноградна, 2).

30 липня: Артем Пивоваров

Атмосферний вечір на даху під кодовою назвою стихійна акустика і специфічним білим дрес-кодом для гостей. Улюблені хіти Артема Пивоварова Кислород, Дежавю, Дом та інші тут зазвучать по-новому в поєднанні з етно-інструментами.

Ціна квитків – 550-1500 грн.

Адреса – Kooperativ (вул. Січових Стрільців, 23А).

14 серпня: Пол Пунш

Справжній панк і ліричний хуліган Пол Пунш дає пляжний концерт в Києві. Відриватися в теплих променях західного сонця на березі Дніпра під суміш хіп-хопу, поп-панку, пост-хадкору і емо – просто чарівно.

Ціна квитків – від 450 грн.

Адреса – ПБК, Труханів острів.

26 серпня: Tequilajazzz

Культова альтернативна рок-група родом з 90-х продовжує вражати своєю лірикою. І навіть сам БГ вважає Tequilajazzz окремим світом в музиці, наскільки вони унікальні і геніальні.

Ціна квитків – від 450 грн.

Адреса – ПБК, Труханів острів.

Музичний фестиваль Atlas Weekend 2021

Ще однією яскравою подією літа стане міжнародний музичний фестиваль Atlas Weekend 2021. Захід відбудеться з 5 по 11 липня на ВДНГ у Києві. На сцену фестивалю вийдуть – Тіна Кароль, Океан Ельзи, The Hardkiss, Валерій Меладзе та інші зірки.

Детальніше про всіх хедлайнерів фестивалю Atlas Weekend 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Прес-служба