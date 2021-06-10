Набридли ці рогатки: Maruv захейтили через відверті танці

Украинская певица Maruv получила дозу хейта из-за откровенного танца, видео с которым она опубликовала в Instagram.
В ролике она танцует в красном полупрозрачном костюме и на стрипах вместе с девушками из своего балета.
Девушки делают гимнастические трюки с сексуальными элементами. Со своей стороны, Maruv показала несколько движений с широко расставленными ножками.
Однако подписчики неоднозначно отреагировали на привычные откровенные танцы певицы.
Что пишут пользователи
- Когда мы увидим что-то другое, кроме стрипух?
- Обидно, что дети смотрят тоже
- Вульгарщина и безвкусица
- Разврат
- Как уже надоели эти рогатки постоянные в клипах. Одни и те же позы, костюмы. Может что-то новенькое?
Анна Седокова роздяглася на острові
Популярна співачка Анна Седокова показала розкішну фігуру в купальнику під час відпочинку в Греції.
На фото вона у роздільному купальнику власного дизайну, який вона реалізує під брендом La Story.