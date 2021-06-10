Набридли ці рогатки: Maruv захейтили через відверті танці

Украинская певица Maruv получила дозу хейта из-за откровенного танца, видео с которым она опубликовала в Instagram.

В ролике она танцует в красном полупрозрачном костюме и на стрипах вместе с девушками из своего балета.

Девушки делают гимнастические трюки с сексуальными элементами. Со своей стороны, Maruv показала несколько движений с широко расставленными ножками.

Однако подписчики неоднозначно отреагировали на привычные откровенные танцы певицы.

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На фото вона у роздільному купальнику власного дизайну, який вона реалізує під брендом La Story.