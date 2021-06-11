Український гурт KAZKA презентував нову пісню Красива серцем. Сингл став саундтреком до серіалу Моя улюблена Страшко.

Трек Красива серцем експериментальний для гурту, оскільки манера співу солістки Олександри Зарицької відрізняється від звичного звучання, як і сама музика. Все це об’єднує гармонія та звуки сопілки у виконанні Дмитра Мазуряка.

Серіал Моя улюблена Страшко – це адаптація всесвітньо відомого Колумбійського серіального формату Betty la fea або Ugly Betty.

– Бути красивою серцем – найважливіше за все це, – написала Олександра в Instagram.

KAZKA презентувала новий кліп

У квітні KAZKA презентувала кліп на пісню М’ята, який знятий в жанрі фентезі.

Події у відеокліпі розпочинаються в супермаркеті та продовжуються в чарівному світі, куди потрапляє головна героїня. Потрапивши в містичний світ, вона перетворилася на ельфійку з гострими вухами.

Фото: KAZKA