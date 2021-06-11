Українська співачка Надя Дорофеєва, яка виступає під псевдонімом Dorofeeva, презентувала новий кліп на пісню Почему.

У відеоролику показано, як головна героїня, яку грає сама виконавиця, переживає кінець стосунків із коханою людиною і намагається зрозуміти – чому так?

Свій біль і образу вона вихлюпує в чуттєвій хореографії, яка уособлює її страждання. Втрату коханої людини порівнюють з автокатастрофою.

– Я відкрито говорю про почуття та переживання в своїх текстах і музиці, а розставання в своєму житті переживав кожен. Ти потрапляєш у капкан почуттів. Кінець стосунків відчувається як катастрофа, – написано під роликом в YouTube.

Співачка постала у відеороботі в декількох образах. На одному – вона з рожевими волоссям і стрижкою каре. На іншому – звична нам Дорофеєва.

Артистка зізналася, що пишається цією роботою та вона для неї по-справжньому особлива.

Режисером кліпу став Леонід Колосовський.

Надя Дорофеєва презентувала альбом

У березні Надя Дорофеєва представила альбом Dofamin. Це перший сольний ЕР артистки, в який увійшло п’ять треків.

У міні-альбомі розповідається особиста історія життя виконавиці.

Фото: Надя Дорофеєва