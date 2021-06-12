Компанія Spectaculaire, les Allumeurs d’images показала на Софійській площі вуличну виставу під назвою Я – мрія…

Організатором виступив Французький інститут в Україні. Перша вистава пройшла в п’ятницю, 11 червня, але в суботу 12, червня о 22:00 його проведуть ще раз.

Потрапити на захід можна лише за попереднім записом через карантинних обмежень, введених в Києві для зниження захворюваності коронавірусом.

Я – мрія … – світлова проекція з використанням технології 3D. Колектив, який її представляє, був заснований в 1987 році в місті Ренн. За словами організаторів, вистава є вітриною технічних досягнень Франції в цій сфері.

Пофарбували Софійський собор: в Києві проходить Французька весна / 3 фотографии

Музичний супровід спектаклю написано українською групою ДахаБраха, яку колектив виконає наживо.

Spectaculaires, Les Allumeurs d’images вже відвідували Київ у 2015 році.

Зірки світової опери в Києві

Минулого тижня в центрі Києва пройшов гранд-концерт під відкритим небом Зірки світової опери.

У ньому взяли участь Оксана Дика, Валентина Плужника, Євген Орлов, Віталій Білий і Олексій Пальчиков.

Крім того, в концерті також брали участь симфонічний оркестр і хор Київського муніципального театру.