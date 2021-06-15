Український гурт Go-A з піснею Шум посів другу сходинку в рейтингу топ-50 популярних треків в США.

Про це колектив повідомив на офіційних сторінках у соціальних мережах.

На першій сходинці в рейтингу перебуває італійський гурт Maneskin, який переміг на Євробаченні 2021, з піснею I wanna be your slave.

– НаШУМіли у топ-50 популярних треків в США! Зараз SHUM знаходиться на другій сходинці і продовжує лунати із усіх куточків світу, – написали учасники колективу.

Нагадаємо, що гурт Go-A здобув світову популярність завдяки участі у Євробаченні 2021.

Колектив підкорив інтернаціональну публіку та посів п’яте місце на міжнародному пісенному конкурсі.

Go-A продовжують розривати рейтинги Spotify

Гурт Go-A продовжує розривати рейтинги сервісу Spotify, оскільки він вибився в лідери за кількістю щомісячних слухачів на платформі.

Колектив навіть обійшов російського репера Моргенштерна.

Фото: Go-A