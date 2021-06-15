Російський гурт Би-2 презентував новий кліп на пісню Нам не нужен герой.

У представленому відеоролику можна побачити відсилання до різних епох – від Стародавньої Греції до СРСР. В основі сюжету закладена історія про те, як зло порушує баланс сил за допомогою знищень символів добра. Мумії, голова Медузи Горгони та багато іншого з’явилося у відеоряді.

Для роботи над кліпом знадобилося три тижні. Його режисером став Макс Шишкін.

– Було проведено понад 2 тис. холостих пострілів, 400 метрів бинтів обмотано навколо голів персонажів. Також для кліпу був придуманий та сформований свій алфавіт і граматика, – розповів Шишкін.

У кліпі також з’явилися блогер Іда Галич, модель Аніта Запороцкова, актори Володимир Авер’янов і Олександр Мізев.

Би-2 представив відеокліп на пісню Бог проклятых

Минулий кліп Би-2 на пісню Бог проклятых був представлений в листопаді 2020 року. Відеоролик знятий в тематиці готичних романів.

Режисером кліпу став Володимир Бесєдін, який надихнувся класичними хоррорами Стенлі Кубрика та Альфреда Хічкока.