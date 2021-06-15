Британський гурт Spice Girls анонсував вихід нового альбому Wannabe25 на честь 25-річчя дебютної пісні музичного колективу Wannabe.

Spice Girls випустить ЕР у цифровому форматі 9 липня, а вінілову платівку та касету – 25 липня.

– Ми випускаємо вініл і касету обмеженим тиражем, в яких представлені – Wannabe (оригінальний сингл), Wannabe (ремікс), Wannabe (демо), – написали в Instagram Spice Girls.

Також вони повідомили, що в ЕР увійде раніше невиданий трек Feed Your Love.

Відомо, що в записі альбому бере участь весь склад гурту – Вікторія Бекхем, Мелані Браун, Мел Сі, Емма Бантон і Джері Холліуелл.

Spice Girls

Гурт Spice Girls розпочав своє існування в 1994 році. У 1996 році музичний колектив став офіційно носити свою назву. Саме того року вони випустили свій дебютний сингл Wannabe, який миттєво став хітом.

Вершина популярності до Spice Girls прийшла в середині-кінці 1990-х років. Але вже в 2001 році всі учасниці колективу почали займатися сольними проектами, проте оголошення про розпад гурту не було.

Згодом колектив ще проводив кілька турів і возз’єднувався на один день, щоб виступити на закритому заході.

Фото: Spice Girls