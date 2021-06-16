Михайло Поплавський – Блюз еротичних думок: прем'єру кліпу дивитися онлайн

Співаючий ректор представив нове відео на пісню, написану Іриною Білик 20 років тому.

Ректор Університету культури Михайло Поплавський не втомлюється дивувати шанувальників, один за іншим випускаючи кліпи на нові пісні та хіти, які не втрачають популярності ось уже кілька десятиліть.

Його нова робота – ремейк на пісню Блюз еротичних думок, написану на початку 2000-х Іриною Білик.

Блюз еротичних думок: Михайло Поплавський випустив найспокусливіший кліп / 2 фотографии

– Пам’ятаю, Іра зателефонувала мені серед ночі, близько четвертої ранку, та каже – Я написала нову пісню. І мені наснилося, що виконати її, переконливо донести до аудиторії можете тільки ви. На наступний день ми зустрілися в студії, Іра награла на фортепіано мелодію, ми швидко зробили аранжування – і пісня готова, – поділився історією Михайло Поплавський.

У 2001 році з’явився кліп Блюз еротичних думок, знятий режисером Володимиром Якименком та оператором Олексієм Степановим. Тоді це відео називали сексуальною революцією.

Через 20 років Поплавський вирішив дати нове життя цій пісні, додати еротичної естетики і спецефектів: змінили аранжування, додали жіночий бек-вокал і зняли ще більш провокаційне відео з використанням сучасних технологій: LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D- графіки.

Режисером стала зіркова випускниця Університету культури Катя Царик, яка зняла раніше для Поплавського кліпи Приречений на любов і Юний орел.

У кліпі немає любовних сцен, драматичного сюжету або пристрасного з’ясування стосунків. У Каті Царик вийшло стримане, але в той же час пронизане сексуальною енергетикою відео. Головний герой в оточенні граціозних красунь виконує оду любові та пристрасті.

Царик відтворила в кліпі атмосферу витонченого бродвейського мюзиклу: дівчата у спокусливих рубінових сукнях танцюють навколо головного героя в стильних декораціях. Хоча, насправді, всю картинку малювали дизайнери за допомогою графіки. Це була найбільш трудомістка частина роботи.

Ну а для героїнь кліпу найскладнішим було танцювати на високих шпильках 10 годин безперервно. Кажуть, ноги стерли до крові.

Мені було дуже приємно працювати над цим кліпом, з вишуканою хореографією. Дівчата дійсно неймовірні і величезні молодці. Особливо головна героїня, якій довелося зніматися в досить ризикованій сцені, коли на неї сипалася величезна кількість глітера, подрібнених блискіток, вдихати які небезпечно. Але вона впоралася з першого дубля, – розповіла про подробиці знімального процесу режисер.

Оператором-постановником став ще один зірковий випускник КНУКіМ Юрій Король, відомий за фільмами Кіборги, Незламна та Захар Беркут.

– У цьому кліпі ми вирішили показати красиву еротику, стильну і витончену. Без вульгарності, з красивими українками, якими я захоплююся. Коли вперше побачив цей кліп, відчув себе років на 20 молодшим. Із новими роботами я сам молодію, з оптимізмом дивлюся в майбутнє та заряджаю своєю енергією молодь.

Усі мої кліпи, проекти втілюються тільки з однією метою – популяризувати Університет культури, залучати талановиту молодь і показувати, що в нас можна отримати все необхідне для реалізації мрії: знання, досвід, практичні навички, зануритися у величезну індустрію шоу-бізнесу, – сказав Михайло Поплавський.

Після прем’єри артисти Павло Зібров та Дмитро Коляденко не приховували захвату й навіть зізналися, що заздрять Поплавському, його невгамовній творчій енергії і сучасним роботам, дозволити собі які може далеко не кожен артист.

На наступний після прем’єри день Михайло Поплавський уже почав працювати над новим кліпом на пісню Український борщ. У планах зняти ще кілька ремейків на хіти, які найбільше подобаються студентам, молоді.

Блюз еротичних думок: Михайло Поплавський випустив найспокусливіший кліп / 6 фотографий

Михайло Поплавський представив новий кліп

10 червня Михайло Поплавський презентував кліп на пісню А ми з тобою любовники. В новому відео Поплавський постав в образі досвідченого героя-коханця, з двома чарівними красунями — витонченою білявкою та пекучою брюнеткою.

Пристрасть, кохання, трепетні стосунки між героями символізує яскрава та ніжна квітка.

Режисером кліпу стала епатажна Олена Вінярська, яка зняла раніше для Поплавського Сало та Українські вареники.

Фото: прес-служба Михайла Поплавського