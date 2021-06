Американська співачка Даяна Росс презентувала нову пісню Thank You, а також анонсувала вихід альбому з однойменною назвою. Свій останній сольник I Love You зірка випустила в 2006 році.

Вихід альбому Thank You запланований на 10 вересня. Він включатиме в себе 13 треків, проте вже одна пісня із нього доступна до прослуховування.

– Ця колекція пісень – мій подарунок вам із любов’ю. Я безмежно вдячна за те, що в мене була можливість записати цю чудову музику в такий час, – написала Даяна в Facebook.

Даяна Росс була учасницею гурту The Supremes, проте в 1970-х роках зірка вирішила розпочати сольну кар’єру. В цілому співачка записала 57 альбомів і продала понад 150 млн дисків.

Крім того, у 1990-х роках Росс знялася у чималій кількості кінострічок. Одна з останніх на сьогоднішній день – Double Platinum.

У 2000-х роках співачку кілька разів заарештовували. Вона навіть два дні просиділа у в’язниці.

Росс неодноразово номінували на премії Греммі, Оскар, Золотий глобус, American Music Awards, BAFTA тощо.