Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Хоче до України: Моргенштерн подав позов проти СБУ

Хоче до України: Моргенштерн подав позов проти СБУ

Російський виконавець Алішер Валєєв (Моргенштерн) подав позов до Окружного адміністративного суду Києва, щоб оскаржити рішення Служби безпеки. Як відомо, Моргенштерна внесли до списку осіб, які становлять загрозу для нацбезпеки України.

– Позивач просить ОАСК визнати протиправними дії СБУ з підготовки документів та звернення до Міністерства культури і інформаційної політики України про внесення громадянина РФ Алішера Валєєва (сценічне ім’я Моргенштер) до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, – заявили у прес-службі суду.

Також в Окружному адмінсуді Києва додали, що Моргенштер хоче скасувати заборону на в’їзд в Україну.

Крім цього, Моргенштерн просить ОАСК витребувати у СБУ постанову про заборону на в’їзд в Україну, – зазначили в суді.

Суд вирішує питання про відкриття справи за адміністративним позовом.

Моргенштерн у чорному списку

22 квітня 2021 року СБУ направила до Мінкульту лист, згідно з яким, 28 квітня Моргенштерна було занесено у список осіб, що загрожують національній безпеці України. У СБУ заявили, що причиною такого рішення стали пропаганда наркотиків, насильства і жорстокості.

У Моргенштерна були заплановані концерти в Україні влітку 2021 року, зокрема у Києві, Харкові та Запоріжжі. Хоча співак ще до рішення СБУ скасував їх. Мовляв, страшно їхати до України, особливо після історії з Одесою.

В Одесі Моргенштерн негативно прославився під час виступу 4 грудня 2019 року. Тоді він назвав показухою оголошення жалоби в Україні після пожежі у коледжі. Тоді загинули 16 людей.

Фото: Моргенштерн

Джерело: ОАСК

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка