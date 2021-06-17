Російський виконавець Алішер Валєєв (Моргенштерн) подав позов до Окружного адміністративного суду Києва, щоб оскаржити рішення Служби безпеки. Як відомо, Моргенштерна внесли до списку осіб, які становлять загрозу для нацбезпеки України.

– Позивач просить ОАСК визнати протиправними дії СБУ з підготовки документів та звернення до Міністерства культури і інформаційної політики України про внесення громадянина РФ Алішера Валєєва (сценічне ім’я Моргенштер) до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, – заявили у прес-службі суду.

Також в Окружному адмінсуді Києва додали, що Моргенштер хоче скасувати заборону на в’їзд в Україну.

Крім цього, Моргенштерн просить ОАСК витребувати у СБУ постанову про заборону на в’їзд в Україну, – зазначили в суді.

Суд вирішує питання про відкриття справи за адміністративним позовом.

Моргенштерн у чорному списку

22 квітня 2021 року СБУ направила до Мінкульту лист, згідно з яким, 28 квітня Моргенштерна було занесено у список осіб, що загрожують національній безпеці України. У СБУ заявили, що причиною такого рішення стали пропаганда наркотиків, насильства і жорстокості.

У Моргенштерна були заплановані концерти в Україні влітку 2021 року, зокрема у Києві, Харкові та Запоріжжі. Хоча співак ще до рішення СБУ скасував їх. Мовляв, страшно їхати до України, особливо після історії з Одесою.

В Одесі Моргенштерн негативно прославився під час виступу 4 грудня 2019 року. Тоді він назвав показухою оголошення жалоби в Україні після пожежі у коледжі. Тоді загинули 16 людей.

Фото: Моргенштерн

Джерело: ОАСК