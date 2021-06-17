Мистецтво, мода і трохи еротики: Рікі Мартін та його чоловік знялися для журналу

Пуерториканський артист Рікі Мартін разом зі своїм чоловіком шведсько-сирійським художником Джваном Йосефом знявся для журналу CAP 74024. Видання спеціалізується на моді, мистецтві та еротиці. Виходить CAP 74024 в Мілані (Італія).

Знімок пари прикрасив обкладинку глянцю.

49-річний Мартін і 37-річний Йосеф з голими торсами ніжно обнімаються з напівзакритими очима.

Рікі Мартін в Instagram написав, що обкладинка журналу присвячена виходу нового синглу Qué Rico Fuera.

Особисте життя Рікі Мартіна

До речі, Рікі Мартін багатодітний тато. У 2008 році сурогатна мати народила музикантові близнюків Маттео і Валентино, а у грудні 2018 року у нього з’явилася дочка Люсія.

У січні того ж року співак підтвердив, що одружився зі своїм бойфрендом – художником Джваном Йосефом.

У жовтні 2019 року Рікі Мартін став батьком вчетверте. У нього народився син.