Переможець Євробачення 2017, португальський виконавець Сальвадор Собрал завітав до Києва із виступом, та розповів, що має чудове здоров’я після операції на серці, а концерти дає по всьому світові.

Собрал про це розповів в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV.

– Я вже втретє у Києві. Це завжди незабутні відчуття, тому що саме тут відбулося Євробачення, де я здобув перемогу! У мене дуже багато приємних спогадів. Я встиг трохи подивитися місто за цей час. Мені дуже подобається! Тут усе дуже європейське! – заявив Сальвадор.

Він додав, що Євробачення стало для нього чудовим стартовим майданчиком.

– Багато людей почули мій спів. Багато людей дивилися шоу і дізналися про мене. Я буквально прокинувся відомим. Тепер я можу займатися музикою і давати власні концерти по всьому світі, – розповів виконавець.

Перед Євробаченням Сальвадор Собрал зізнався, що має проблеми зі здоров’ям та потребує операції на серці. Одразу після перемоги на конкурсі він вирушив на лікування.

– Нині я почуваюся дуже добре! Напередодні грав у футбол. Трохи невдало, тому у мене залишився синець. Але все чудово, – запевняє співак.

Виконавець переконує, що футболом професійно займатися точно не буде, бо своє життя він хоче присвятити музиці та творчості.

– Новий альбом складається з пісень, які я написав самостійно. Це вперше. Я відчув, що хочу поділитися, вилити свої емоції у піснях. Вони дуже автобіографічні. Я сподіваюсь, що людям сподобається. Це для мене такий виклик! Пісні у новому альбомі є англійською, іспанською та португальською. Композиції про мої почуття, про страхи, про кохання, про все, що я переживаю, – розповів Сальвадор Собрал.

Сальвадор Собрал зазначив, що надихається всім навколо – як позитивним, так і негативним.

– Мене надихає саме життя. Усе навколо. Я можу з’їсти гарний український суп – борщ – і це може мене надихнути. Усе, що ми переживаємо, неважливо, позитивне чи негативне – у всьому варто знаходити натхнення, – підкреслив Сальвадор.

Сальвадор Собрал – португальський співак, переможець Євробачення 2017, яке проходило у Києві. Тоді він набрав рекордну кількість балів, хоча букмекери йому навіть прохід до топ-3 не прогнозували. Це була перша в історії конкурсу перемога для Португалії. Він виконав пісню Amar Pelos Dois, яка перекладається як Кохати за двох. Трек написала його сестра Луїза лише за одну ніч. У ньому Сальвадор невипадково співав про серце, яке все витримає і зможе кохати за двох. Адже співак від народження мав ваду серця. У 2017-му він три місяці чекав на донора. Згодом йому зробили пересадку серця. Нині артист повернувся до України із презентацією нового альбому.