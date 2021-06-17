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Каріна Зуєва |

Оголена жінка та елементи хоррору: Потап показав кліп Экзорцизм

Оголена жінка та елементи хоррору: Потап показав кліп Экзорцизм

Український співак і продюсер Потап (справжнє ім’я Олексій Потапенко) презентував кліп на пісню Экзорцизм.

Головний герой відеоролика, якого грає сам виконавець, – охоплений пристрастями творець, душа якого сповнена терзань і протиріч. Однак він зустрічає кохання, яке гоїть душевні рани та заспокоює його, подібно до обряду екзорцизму.

Режисером ролика став Стас Капралов.

– Сюжетна лінія кліпу повторює лінію моєї власної долі. Я, як актор, багато в чому віддався найталановитішому українському кінорежисеру Стасу Капралову: розповів йому свою історію, а він одягнув її в художню форму, наповнивши кінематографічними елементами. В нас вийшов міні-фільм із елементами хоррору про чарівну та цілющу енергію кохання, – сказав Потап.

  • Зовсім інша сторона. Але дуже багатьох ця грань стосується.
  • Клас. Згадалися старі кліпи Mozgi Production, наповнені сенсом і алегорією.
  • Дякуємо, що показуєш нам іншого себе.
  • Найкраща робота на даний момент. – Пишуть користувачі в коментарях на YouTube.

3 червня Потап представив трек Экзорцизм і ліричне Mood Video. Він зізнався, що цей сингл є його найулюбленішим з альбому Без рекламы.

Фото: Потап

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