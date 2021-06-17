Відома співачка Віра Брежнєва презентувала публіці новий трек Розовый дым, який виконаний у стилі євродиско та пронизаний атмосферою 80-х.

Співачка запевняє, що композиція торкнеться будь-якого, бо тут вся палітра почуттів закоханої дівчини: від захоплення до байдужості.

– Моя музика – це стан душі. Кожна пісня, яка народжується, резонує з тим, що відбувається всередині мене і зараз я саме у такому стані. Просто зняла рожеві окуляри, виросла, – розповіла Віра Брежнєва.

У березні 2021 року Віра Бреднєва презентувала кліп на пісню Ты не один. Кліп знято в мінімалістському стилі – приглушені тони та м’які фарби.

Відеоролик ніби занурює у внутрішній світ самої виконавиці.