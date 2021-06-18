Солістка українського гурту Go-A Катерина Павленко розповіла про атмосферу конкурсу Євробачення 2021 та зізналася, чому форматні пісні вже нікому не цікаві.

Взяти участь у Нацвідборі на Євробачення гурту запропонував музичний продюсер Руслан Квінта. Проте Go-A не покладали особливих надій на конкурс, оскільки вже звикли до того, що їх не сприймають серйозно.

– Ми були впевнені в собі як у музикантах, але не були впевнені, що зможемо перемогти. Ми багато років чули відмови, чули, що ми неформат, тому особливих надій на конкурс не покладали. У нас була єдина мета — презентувати свій гурт, — розповіла співачка.

Катерина зізналася, коли Євробачення 2020 скасували через пандемію коронавірусу, учасники гурту відчули полегшення.

Спочатку вони були не готові до великої кількості завдань та пильної уваги журналістів, тому ще рік підготовки пішов на користь Go-A.

У Роттердамі колективу сподобалася атмосфера конкурсу, професійна команда та шалена підтримка єврофанів. Але моменти, пов’язані з дотриманням карантинних норм, трохи напружували всіх учасників заходу.

– Напружували тільки постійні тести, які ми здавали кожні 48 годин. Доводилося щоразу брати мазок із носа. У масці ходити теж важко, але це дискомфорт, до якого можна звикнути. Без них, звісно, було би краще. Було неприкольно, що ми мало контактували з іншими учасниками, не було вечірок, і загалом нам не вистачало спілкування з ними, – поділилася Катерина.

За словами солістки Go-A, оцінки суддів у фіналі Євробачення 2021 здивували колектив, оскільки ніхто не очікував такої несправедливості. Проте підтримка інших учасників конкурсу та глядачів з Європи дуже надихала гурт.

У Роттердамі учасники колективу здружилися з італійським гуртом Maneskin та учасником зі Швейцарії – співаком Gjon’s Tears.

Катерина наголосила, що на Євробаченні вже “не працюють” форматні та банальні пісні. Тому гурт і далі планує експериментувати у своїй творчості.

– На Євробаченні вже починає з’являтися тренд на індивідуальність і щось нове, усі втомилися від форматних пісень і сексуальних дівчат у сріблястих сукнях. І, чесно кажучи, ми не приховуємо того, що до Нацвідбору в нас було якесь розчарування від того, як працюють конкурси в музичній сфері в Україні.

Ми пройшли і хейт, і цілковитий ігнор, багато негативних моментів було, тому й від Нацвідбору спочатку ми нічого не очікували, — сказала співачка.

Також Катерина порадила всім молодим артистам не боятися бути собою і не намагатися підлаштовуватися під тренди, оскільки публіка одразу відчуває нещирість.

– Ми прийшли такі, як є, розповіли свою історію, написали свою пісню і заспівали про те, про що думаємо. І ця щирість спрацювала. Видно було по інших учасниках, що вони приїхали боротися. Ми ж приїхали кайфонути від процесу і взяти участь у цій історії під назвою Євробачення. Через це нам було простіше, у той час як багато учасників зациклювалися на перемозі. У нас усе вийшло легко, – підсумувала артистка.