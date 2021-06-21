Сьогодні, 21 червня, день народження Віктора Цоя. У 2021 році легендарному рок-виконавцю могло б виповниться 59 років.

Хіти, які знає кожен – Группа крови, Звезда по имени Солнце, Перемен, Кукушка, належать саме йому.

На честь дня народження Віктора Цоя Факти ICTV зробили добірку найкращих пісень гурту Кіно.

Віктор Цой – Группа крови

У 1990 році кумира молоді не стало, він загинув в автокатастрофі.

ДТП сталося на 35 кілометрі трасі Слока – Талсі під Тукумсом в Латвії, в декількох десятках кілометрів від Риги.

Співака поховали на кладовищі в Санкт-Петербурзі, де сьогодні часто збираються молоді люди з гітарами.

Топ-3 пісень Віктора Цоя і гурту Кіно

Віктор Цой – В наших глазах

Віктор Цой – Пачка сигарет

Віктор Цой – Видели ночь

Музика Цоя кардинально змінила російський рок, виконавець збирав повні стадіони і став кумиром декількох поколінь. Його пісні слухають досі, а наспівати їх може практично кожен. Ось, що означають слова – Легенди ніколи не вмирають.