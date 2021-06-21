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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Віктор Цой: топ-3 найкращі пісні та кавери

Віктор Цой

21 июня 2021 года лидеру группы Кино Виктору Цою исполнилось бы 59 лет. Фанаты до сих пор помнят музыканта, поют его песни и говорят: Цой не умер, он просто вышел покурить.

15 августа 1990 года в 28-летнем возрасте Виктор Цой погиб в автокатастрофе.

Его похоронили на кладбище в Санкт-Петербурге, где сегодня часто собираются молодые паргни с гитарами для того, чтобы почтить память артиста.

В честь дня рождения Виктора Цоя Факты ICTV подготовили подборки его известных песен и лучших каверов на композиции группы Кино.

Топ-3 песни Виктора Цоя и группы Кино: 

Топ-3 лучших кавера на песни Кино: 

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Фото: Dreamstime

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