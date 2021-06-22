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Каріна Зуєва |

Atlas Weekend 2021: список хедлайнерів

Atlas Weekend 2021: список хедлайнерів

Atlas Weekend 2021 відбудеться з 5 по 11 липня на ВДНГ у Києві. Цьогоріч фестиваль пройде без участі іноземних артистів, їхній виступ перенесли на 2022 рік. Однак організатори вже назвали п’ятьох хедлайнерів альтернативного заходу, і це не тільки українські музиканти.

Хедлайнерами Atlas Weekend Friends Edition в 2021 році стануть – Fatboy Slim, Океан Ельзи, The Hardkiss, Валерій Меладзе і Тіна Кароль.

Відомо, що британський музикант Fatboy Slim вийде на сцену Atlas Weekend 10 липня.

Український гурт Океан Ельзи виступить на фестивалі 9 липня.

Російський співак Валерій Меладзе з’явиться перед глядачами 8 липня.

Коли виступить гурт The Hardkiss поки ще невідомо, оскільки дата їхнього виступу не оголошена.

Тіна Кароль вийде на сцену фестивалю 5 та 6 липня.

Решту хедлайнерів Atlas Weekend 2021 організатори фестивалю оголосять пізніше.

Хедлайнери Atlas Weekend 2021 – список

Atlas Weekend 2021

У 2021 році Atlas Weekend пройде з 5 по 11 липня. Традиційне місце проведення фестивалю незмінне – Київ, ВДНГ.

Відомо, що на сцену фестивалю також вийдуть гурти – ЛСП, Бумбокс, Антитіла, Друга ріка, Ляпіс-98, Tvorchi, Brainstorm, Dakh Dauthers тощо. Виконавці – Alyona Alyona, Onuka, Аліна Паш, Kaef тощо.

Фото: Atlas Weekend

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