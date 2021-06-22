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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Вибачте за невігластво: Біллі Айліш потрапила в расистський скандал

Билли Айлиш

Відома американська виконавиця Біллі Айліш вибачилася за свої расистські висловлювання, через які її хейтять у мережі останній тиждень.

19-річна співачка в Instagram-stories опублікувала пост, в якому звернулася до азіатів із вибаченнями.

Річ у тому, що в соцмережі TikTok опублікували архівне відео, на якому Біллі кривляється та імітує азіатську вимову англійської мови. Також у ролику вона промовила сленгове слово, яке зневажливо використовується щодо до жителів Азії.

– Попри моє невігластво і тодішній вік, ніщо не змінить того, що це може завдати болю. І за це я прошу вибачення, – заявила Біллі Айліш.

Вона додала, що ролик був записаний, коли їй було 13 років. Сленгове слово вона почула в пісні, хоча до цього в її родині ніхто його не вживав.

– Я буду використовувати свої можливості, щоб боротися за інклюзивність, доброту, толерантність і рівність, – підкреслила артистка.

Вибачте за невігластво: Біллі Айліш потрапила в расистський скандал

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Фото: Depositphotos

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