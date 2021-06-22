Вибачте за невігластво: Біллі Айліш потрапила в расистський скандал

Відома американська виконавиця Біллі Айліш вибачилася за свої расистські висловлювання, через які її хейтять у мережі останній тиждень.

19-річна співачка в Instagram-stories опублікувала пост, в якому звернулася до азіатів із вибаченнями.

Річ у тому, що в соцмережі TikTok опублікували архівне відео, на якому Біллі кривляється та імітує азіатську вимову англійської мови. Також у ролику вона промовила сленгове слово, яке зневажливо використовується щодо до жителів Азії.

– Попри моє невігластво і тодішній вік, ніщо не змінить того, що це може завдати болю. І за це я прошу вибачення, – заявила Біллі Айліш.

Вона додала, що ролик був записаний, коли їй було 13 років. Сленгове слово вона почула в пісні, хоча до цього в її родині ніхто його не вживав.

– Я буду використовувати свої можливості, щоб боротися за інклюзивність, доброту, толерантність і рівність, – підкреслила артистка.

Читайте:

Your Power: Біллі Айліш випустила новий кліп, в якому її обвиває анаконда

Піжамна вечірка та тверк: Біллі Айліш випустила кліп на пісню Lost Cause

Відверті фото Біллі Айліш встановили новий рекорд в Instagram