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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Гаряча та шалена? Яка ти пісня Валерія Меладзе (ТЕСТ)

Гаряча та шалена? Яка ти пісня Валерія Меладзе (ТЕСТ)

Популярний виконавець Валерій Меладзе 23 червня святкує свій день народження. Артистові виповнилося 56 років.

Валерія вже встигла привітати його дружина, співачка Альбіна Джанабаєва.

Вона опублікувала їх з синами спільний знімок і написала: З днем ​​народження, коханий! Будь щасливий!

Унікальний тембр Валерія Меладзе і проникливі пісні, які йому пише брат Костянтин виховали вже не одне покоління жінок.

Комусь подобається запалювати під Салют Вера, хтось жадає такої самого кохання як в треку Вопреки, а комусь хочеться мати такий самий шарм як у героїні з композиції Красиво.

Навіть якщо ви не шанувальник творчості Меладзе, то ви все одно знаєте більшість його пісень. Так вже склалося, що їх чути скрізь і завжди.

Щоб відчути себе частиною композицій Валерія, Факти ICTV створили розважальний тест: Яка ти пісня Валерія Меладзе?

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