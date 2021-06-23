Популярний виконавець Валерій Меладзе 23 червня святкує свій день народження. Артистові виповнилося 56 років.

Валерія вже встигла привітати його дружина, співачка Альбіна Джанабаєва.

Вона опублікувала їх з синами спільний знімок і написала: З днем ​​народження, коханий! Будь щасливий!

Унікальний тембр Валерія Меладзе і проникливі пісні, які йому пише брат Костянтин виховали вже не одне покоління жінок.

Комусь подобається запалювати під Салют Вера, хтось жадає такої самого кохання як в треку Вопреки, а комусь хочеться мати такий самий шарм як у героїні з композиції Красиво.

Навіть якщо ви не шанувальник творчості Меладзе, то ви все одно знаєте більшість його пісень. Так вже склалося, що їх чути скрізь і завжди.

Щоб відчути себе частиною композицій Валерія, Факти ICTV створили розважальний тест: Яка ти пісня Валерія Меладзе?