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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Майлі Сайрус переспівала хіт гурту Metallica

Майли Сайрус

Американська співачка та акторка Майлі Сайрус переспівала пісню рок-гурту Metallica – Nothing Else Matters. Цей трек входить до альбому The Black Album, який вийшов у 1991 році.

Сингл Nothing Else Matters записаний спільно з британським виконавцем Елтоном Джоном. Також над його записом працювали барабанщик Чед Сміт із гурту Red Hot Chili Peppers, басист Роберт Трухільо – Metallica та віолончеліст Йо Йо Ма.

– Для мене велика честь бути в компанії видатних людей, які причетні до запису цієї пісні, – написала Майлі Сайрус в Instagram.

Прем’єра кавер-версії альбому The Black Album запланована на 10 вересня 2021 року. Вона присвячена 30-річчю з дня виходу його первісної версії.

До альбому увійде 12 пісень, до запису яких причетні 53 артисти.

Весь прибуток із альбому буде спрямований в благодійні фонди та організації, які оберуть всі задіяні в записі кавер-версії The Black Album артисти.

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Фото: Dreamstime

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