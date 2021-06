Американська співачка та акторка Майлі Сайрус переспівала пісню рок-гурту Metallica – Nothing Else Matters. Цей трек входить до альбому The Black Album, який вийшов у 1991 році.

Сингл Nothing Else Matters записаний спільно з британським виконавцем Елтоном Джоном. Також над його записом працювали барабанщик Чед Сміт із гурту Red Hot Chili Peppers, басист Роберт Трухільо – Metallica та віолончеліст Йо Йо Ма.

– Для мене велика честь бути в компанії видатних людей, які причетні до запису цієї пісні, – написала Майлі Сайрус в Instagram.

Прем’єра кавер-версії альбому The Black Album запланована на 10 вересня 2021 року. Вона присвячена 30-річчю з дня виходу його первісної версії.

До альбому увійде 12 пісень, до запису яких причетні 53 артисти.

Весь прибуток із альбому буде спрямований в благодійні фонди та організації, які оберуть всі задіяні в записі кавер-версії The Black Album артисти.