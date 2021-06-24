Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Кіркоров заспівав українською у відповідь на чорний список Мінкульту

Кіркоров заспівав українською у відповідь на чорний список Мінкульту

Російський співак Філіп Кіркоров прокоментував рішення Мінкульту України та СБУ щодо внесення його до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці країни.

Про це він заявив в Instagram.

– Внесення до чорного списку України Народного артиста України – це вже звучить як абсурд. Але в світі такого багато зараз. Такі недалекі чиновники не знають та не розуміють, що творчість нині не заборониш, музику не закриєш папірцем або кордоном, – переконаний співак.

Також Кіркоров впевнений, що заборона допоможе йому отримати зайвий шматок популярності.

– Я маю сказати дякую цим людям, адже їхні заборони допомагають мені ставати популярнішим. Насправді заборонили не Кіркорова, а Росію, ненависть до якої захльостує, – зазначив Кіркоров.

Після промови Кіркоров заспівав українською.

23 червня Філіп Кіркоров потрапив до чорного списку Мінкульту. Співак став 201-м у переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Основною причиною такого рішення стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка