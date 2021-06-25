Atlas Weekend 2021: список хедлайнерів

Вже зовсім скоро відбудеться Atlas Weekend 2021. Музичний фестиваль пройде з 5 по 11 липня на ВДНГ у Києві. Цьогоріч захід пройде без участі іноземних артистів, їхній виступ перенесли на 2022 рік. Однак організатори вже назвали імена семи хедлайнерів, і це не тільки українські музиканти.

Хедлайнерами Atlas Weekend Friends Edition в 2021 році стануть – Fatboy Slim, Океан Ельзи, The Hardkiss, Валерій Меладзе, Вєрка Сердючка, Dj Snake та Тіна Кароль.

Відомо, що британський музикант Fatboy Slim вийде на сцену Atlas Weekend 10 липня.

Український гурт Океан Ельзи виступить на фестивалі 9 липня.

Російський співак Валерій Меладзе з’явиться перед глядачами 8 липня.

Український гурт The Hardkiss виступить на Atlas Weekend 11 липня.

Українська співачка Тіна Кароль вийде на сцену фестивалю 5 та 6 липня.

Вєрка Сердючка з’явиться на сцені музичного фестивалю 8 липня.

Французький продюсер та діджей Dj Snake з’явиться перед глядачами 7 липня.

Решту хедлайнерів Atlas Weekend 2021 організатори фестивалю оголосять пізніше.

Фото: Atlas Weekend