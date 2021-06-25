Український співак Володимир Дантес презентував перший сольний альбом Твоя любимая музыка. До нового проекту виконавця увійшло вісім треків.

Дантес зазначив, що альбом Твоя любимая музыка – це синергія пісень, на яких він ріс, і які йому подобалися.

У нових композиціях артист відобразив свої переживання та особисті історії, які починаються з 2008 року та тривають по сьогоднішній день.

– Це не альбом ностальгії і не плейлист з різною музикою. Все що в альбомі, це те, який я є. То холеричний, то веселий, то сумний, то романтичний, то зухвалий – це я. Я сподіваюся, що цей альбом відгукнеться у кожного всередині, тому що в ньому зібрано все, на чому ми росли, – розповів артист.

Володимир Дантес зізнався, що в новому альбомі є треки, які він написав сам.

Також автором текстів пісень виступила дружина Дантеса, співачка Надя Дорофеєва.

Раніше Володимир Дантес випустив кліп на пісню Sasha, яка також увійшла до нового альбому виконавця.

За словами артиста, це сингл про почуття і дії дівчат, які після розлучення з хлопцями роблять необдумані вчинки у перукарів, планують змінити життя або просто танцюють під мінімал.

Фото: Володимир Дантес