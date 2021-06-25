Популярний британський виконавець Ед Ширан повертається до музичної діяльності після дворічної перерви. Артист випустив новий кліп Bad Habits, який стане синглом нового альбому.

Авторами треку стали Ед Ширан та його давні партнери Джонні Макдейд (Shape of You) та FRED.

У кліпі Ширан зображує вампіра, коли той збирається на шалену вечірку з іншими гоблінами.

– Входити у роль було дуже весело, за винятком висоти (це було не так весело). Насолоджуйтесь, – заявив Ед Ширан.

Bad Habits – стане синглом у п’ятому студійному альбомі Ширана.