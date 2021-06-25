Мінкульт України не отримувало від Служби безпеки України подання про внесення російського репера Басти до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

– Інформація щодо наявності такого звернення у медіа – не відповідає дійсності. У разі надходження запиту від СБУ, МКІП обов‘язково розгляне його у встановленому порядку, – зазначили у прес-службі Мінкульту.

МКІП вносить осіб до чорного списку на підставі подання від РНБО, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Баста в Україні

Баста виступав в анексованому Криму, в зв’язку з чим музикантові заборонили в’їзд в Україну 15 січня 2018 року. Проте у вересні 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики виключило репера зі списку осіб, що представляють загрозу нацбезпеці України та яким заборонений в’їзд на територію країни.

Тож Баста може офіційно потрапити на територію України, оскільки вже закінчився термін заборони на в’їзд.

На початку травня Баста вже приїжджав до Києва. Реп-виконавця помітили у столичному ресторані Мокко, що на Хрещатику.

Відомо, що у нього 25 та 26 червня відбудуться два великі концерти в Києві.