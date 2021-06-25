Українська співачка Grosu презентувала кліп на пісню Малиновые губы, знятий у стилі фільму Круелла.

– Щойно я подивилася цю картину, то негайно вирішила зануритися в цю атмосферу ще раз, але вже у своїй інтерпретації. Мене настільки надихнули історія, образи і гра акторів фільму, що я почала уявляти в своїй голові, якою Круеллою зможу бути я, – розповіла Аліна Гросу.

Режисером ролика виступила Олена Вінярська.

У кліпі Grosu постала у відвертих образах, на високих підборах та з далматинцями.

– Було непросто стояти на високих підборах, співати та утримувати неслухняних собак на повідках, – зазначила Аліна.

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У кліпі є багато посилань до скандальних історій із життя артистки, зокрема йдеться про недавнє розлучення.

Аліна Гросу про розлучення з чоловіком

У червні 2019 року Аліна Гросу і бізнесмен Олександр Комков зіграли весілля в Італії, але через п’ять місяців подружжя роз’їхалося.

Пізніше Гросу поділилася подробицями розлучення з чоловіком і розповіла, що проблеми у пари почалися відразу після весілля. А вже в грудні Олександр запропонував пожити окремо, що збентежило артистку, проте вона все ж зібрала речі та переїхала на іншу квартиру.

Згодом російський бізнесмен зізнався, що у нього роман з іншою жінкою.

У 2021 році стало відомо, що у Гросу стосунки з російським актором Романом Полянським.