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Наташа Тарчевська |

ОАСК відклав позов російського репера Моргенштерна до СБУ і назвав причину

Алишер Моргенштерн

Позов російського репера Моргенштерна прокоментували в Окружному адміністративному суді Києва.

Представники суду заявили, що заява Алішера Моргенштерна (Алішера Валєєва) була подана без дотримання вимог, передбачених українським законодавством.

При розгляді питання відкриття провадження за вказаним позовом, суд встановив, що позовна заява подана без дотримання вимог, встановлених статтями 160,161 Кодексу адміністративного судочинства України.

Зважаючи на цю обставину, суд вирішив відкласти позов російського репера. Сам Моргенштерн наразі ніяк не відреагував на коментар київського суду.

Позов Моргенштерна

Про те, що репер Моргенштерн звернувся до ОАСК, аби вирішити питання щодо дозволу на в’їзд в Україну, стало відомо 17 червня.

Напередодні, 29 квітня, СБУ внесла його до переліку осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці.

Водночас ще в грудні минулого року у коментарі журналістам СБУ запевнила, що жодних підстав для заборони в’їзду Моргенштерна до України немає.

На тлі таких заяв концертна команда російського репера організувала декілька концертів в українських містах на літо 2021 року. Йшлося про Київ, Харків та Запоріжжя.

Джерело: Радіо Свобода

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