Солістка гурту Go-A, який представляв Україну на Євробаченні 2021 та посів п’яте місце, Катерина Павленко розповіла, що її не влаштовувало стабільне життя у Березані, і хотілося чогось більшого.

Співачка зізнається, що бачила себе на сцені, і це відчуття її ніколи не залишало, попри зовнішні обставини.

– Я вже облаштувала собі життя в Березані. У мене там і робота стабільна, і наче все добре. Проте це відчуття не давало насолоджуватись стабільним життям. Ти не можеш змиритись, – розповіла Катерина.

За словами Павленко, вона не могла змиритися з простим життям, їй хотілося більшого.

– Ба більше, у мене постійно була дилема: чи спекти яблучний пиріг, чи дописати пісню. Я почала скуповувати обладнання. Відкладала зі своєї зарплати у 4,8 тис. грн. Купила звукову карту, намагалась писати пісні. Я всі ці роки писала пісні, напрацьовувала матеріал. Проте, коли я намагалась їх реалізувати, то це не дуже виходило, – розповіла Катерина.

Історія гурту Go-A на Євробаченні

Гурт Go-A пройшов на національний відбір на Євробачення в 2020 році. В результаті колектив та їх пісня Соловей здобули перемогу на конкурсі і право представляти країну на Євробаченні.

Однак через пандемію міжнародний конкурс скасували. За гуртом зберегли право поїхати в Роттердам в 2021 році, але пісню довелося замінити.

В результаті гурт Go-A вирушив підкорювати Європу з композицією Шум, яка одразу полюбилася публіці. Колектив посів п’яте місце на конкурсі, хоча глядачі віддавали їм друге.

Ба більше Go-A залетіли одразу в кілька престижних світових рейтингів, зокрема Billboard.