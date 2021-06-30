До початку музичного фестивалю Atlas Weekend Friends Edition залишилося трохи більше місяця – він розпочнеться 5 липня. Організатори вже активно оголошують хедлайнерів заходу, а також артистів, які вийдуть на сцену.
Хто з виконавців виступить на Atlas Weekend 2021 – читайте на Фактах ICTV.
На сцену музичного фестивалю 5 та 6 липня вийдуть гурти Скрябін & Юркеш, Друга ріка, Kosmopolis, Тонка, Kozak System. Виконавці – ЮЮ, Сергій Бабкін, Constantine, Ocran і Мама13.
А також Тіна Кароль, яка є одним з хедлайнерів заходу.
7 липня на Atlas Weekend 2021 виступлять – 5’Nizza, Epolets, Sasha Boole.
8 липня перед глядачами з’являться Порнофільми, Bahroma, Tvorchi, Shortparis, Wildways, Brainstorm, Spase of Variations, Ofliyan, Dakooka, SunSay та хедлайнер – Валерій Меладзе.
9 липня на фестивалі виступлять Hensy, Дахабраха, Ragapop, Motanka, OY Sound System, Антитіла, Канги, The Unsleeping, Ramil’, Stoned Jesus, Dakh Daughters, Kaef, Fo Sho та хедлайнер – гурт Океан Ельзи.
У передостанній день Atlas Weekend, 10 липня, крім хедлайнера Fatboy Slim перед глядачами також з’являться – Nizkiz, Nurnberg, Onuka, Tommy Cash, Intelligency, Курган & Agregat, Аліна Паш і ЛСП.
Закриють фестиваль 11 липня O. Torvald, Alyona Alyona, Kalush, Freel, 10Age, Cтанція Мир і Один в каное.
Варто зазначити, що відомі ще не всі артисти Atlas Weekend. Решту учасників організатори фестивалю оголосять пізніше.
Atlas Weekend 2021
У 2021 році Atlas Weekend пройде з 5 по 11 липня. Традиційне місце проведення фестивалю – Київ, ВДНГ.
Захід відбудеться з дотриманням усіх карантинних вимог.
Фото: Atlas Weekend